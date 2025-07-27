Рубио: Трамп теряет терпение, но все еще хочет добиться урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп теряет терпение, но по-прежнему заинтересован в урегулировании украинского кризиса. По мнению хозяина Белого дома, телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным для этого недостаточно. Трамп хочет видеть конкретные действия на пути к завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

По словам главы Госдепа, американский лидер разочарован тем, что его «хорошее взаимодействие и телефонные разговоры с Владимиром Путиным ни к чему не ведут».

«Пришло время предпринимать действия, и президент предельно ясно дал это понять. Он теряет терпение», – добавил госсекретарь (цитата по ТАСС).

По словам Рубио, Трамп считает, что украинский кризис – «это не его война», но он хочет ее завершения.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости». В интервью Fox News Уиткофф отметил, что одним из значимых завершений его дипломатической карьеры было бы разрешение конфликта между Россией и Украиной и заключение мирного договора.

«Это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», – сказал он.

Ранее Трамп допустил, что США придется ввести вторичные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Вашингтон может сделать это раньше, чем истечет 50-дневный срок для достижения прогресса в урегулировании конфликта.

В середине июля президент США заявлял о намерении ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение по Украине.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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