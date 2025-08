В New York Post вышла очередная «громкая статья» о возможности президента США Дональда Трампа сделать Британию 51-м штатом Америки. О том, кто автор этой идеи, что послужило причиной таким нетривиальным предложениям, и насколько это реализуемо на практике, пишет портал «Сенсаций.Нет».

Американское издание New York Post в очередной раз «зашло с козырей» и предложило Дональду Трампу сделать из Британии 51-й штат США. О чем на страницах этого СМИ за авторством Брендана О'Нила была опубликована колонка под громким заголовком «Забудьте о Канаде, Трамп должен сделать Великобританию 51-м штатом!».

Тут, конечно, сразу возникает вопрос: почему американское издание так нацелилось на Британию? Но история даже интереснее, поскольку Брендан О'Нил – британец. При этом с весьма нетривиальной профессиональной биографией. В открытых источниках он охарактеризован следующим образом: «Английский писатель и эксперт правого толка. Он был редактором журнала Spiked с 2007 по сентябрь 2021 года и его главным политическим обозревателем. Он также вел колонку в изданиях The Australian, The Big Issue и The Spectator».

Однако к консерватизму господин О'Нил пришел весьма нетривиальным путем: из марксизма. По крайней мере, его профессиональная редакторская деятельность началась с журнала Living Marxism, который издавался Революционной коммунистической партией Британии. Но в какой-то момент что-то сильно пошло не так и из марксиста-либертарианца, как характеризовал себя сам О'Нил, он переквалифицировался в консерватора-трамписта.

Второй важный момент в этой истории – причины, по которым журналист и писатель О'Нил предлагает Трампу Британию в качестве 51-го американского штата. Дело здесь в недавнем визите американского президента в свою шотландскую резиденцию Trump Turnberry, где он, в том числе, встретился с британским премьером Киром Стармером. И устроил ему форменный «отлуп».

О'Нил пишет об этом следующим образом: «Наконец-то у политического лидера (Трампа) хватило смелости заявить нам, что наш миграционный кризис вышел из-под контроля, что культ экологической смерти Net Zero, в который мы подписались, – это безумие, а Садик Хан – худший мэр Лондона за всю его историю. Как только Трамп приземлился, он выплеснул всю свою честность: он еще не успел покинуть взлетно-посадочную полосу аэропорта Глазго Прествик, как заявил, что Великобритании необходимо «принять меры» в отношении нелегальной иммиграции. Трамп раскритиковал ветроэнергетику, назвав ее «худшей формой энергии». Что касается этих огромных ветряных мельниц, то они «уродливы», они «сделаны в Китае» и они «убивают птиц», сказал он».

Ну и далее в этой статье идут еще несколько пунктов про разработку нефти в Северном море, растущие счета британцев за электроэнергию и прочие интересные вещи, которые, вообще-то, как раз характерны для выступлений «левых спикеров», а не правых консерваторов. Показательно в данном случае еще и то, что Стармер как раз левоцентрист.

Нужно сказать, что NYPost уже давно систематически «топит» за Трампа, ругает демократов и, о чудо, рассказывает, что «RussiaGate» – это не что иное, как грубейшая фальсификация Хиллари Клинтон, и никакого влияния России на американские выборы в 2016 году не было. Но нет, не подумайте: это не потому, что «Россия такая хорошая», а потому, что Трамп такой принципиальный и американскую избирательную систему «невозможно взломать». Особенно «каким-то русским».

Возвращаясь же к восторженным реляциям по поводу того, как Трамп осадил Стармера, давайте просто вспомним, чем закончилась история перепалки американского лидера в Овальном кабинете с Зеленским. Шума было очень много. Зеленскому прочили «бойкот», а Украине дефицит снарядов и военной техники. Но в итоге США продолжают поставки вооружений киевскому режиму, правда, теперь за счет ЕС.

Частью этой сделки, по данным из Венгрии, стала продажа Европе еще и энергоносителей на 750 миллиардов долларов. Продажа, при этом, в принудительном порядке: в противном случае Трамп снова пригрозил повышением тарифов.

Кстати, о тарифах: эта угроза витает и над Россией. Изначально глава США был недоволен ходом переговоров между РФ и Украиной и дал «пятидесятидневный срок» на разрешение конфликта. Теперь сроки сдвинулись и речь идет про 8-е августа.

Что характерно, уже и сам глава Белого Дома не знает, сработают ли новые рестрикции: «Да, мы можем ввести санкции. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем. Я не знаю, беспокоят ли Путина санкции».

В контексте 51-го штата можно вспомнить и смелые заявления Трампа про Канаду и Гренландию, которые так и остались громкими заявлениями.

Из последних интересных историй и обещаний Трампа можно вспомнить то, как он предлагал сделать из Газы курорт. Но в реальности военные действия там не просто продолжаются, по некоторым данным, ряд европейских государств готовы обеспечить безопасность проблемных территорий методом ввода миротворцев, а еще начать процедуру признания Палестинского государства.

Понятно, что, по большей части, это пока сотрясание воздуха и даже не декларации, а намеки, но уж очень они характерны. И скорее даже не в адрес Израиля, а в адрес Вашингтона.

Так что воззвание господина О'Нила сделать из Королевства 51-й штат США звучат, конечно, свежо и даже провокационно, но, по факту, это какой-то запредельный уровень лести без внятных на то оснований. С другой стороны, когда New York Post пишет про Трампа, у них примерно все материалы выдержаны именно в таком ключе. В этой связи невольно вспоминается фильм «Формула 51» про запрещенные вещества невиданной силы, которые американский дилер, которого играл Сэмюель Л. Джексон, планировал распространять как раз в Британии. Есть в этой эйфории британских экспертов от Трапа что-то такое – химически чистое и концентрированное, но не очень адекватное реальности.

Москва, Зоя Осколкова

