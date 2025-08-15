российское информационное агентство 18+

Трамп вылетел на Аляску для переговоров с Путиным

Фото с сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Самолет американского президента направился в Анкоридж с авиабазы Эндрюс, сообщил пул Белого дома.

Отмечается, что вместе с Трампом на переговоры с Путиным направились 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей. В частности, на саммите будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Напомним, встреча Путина и Трампа должна начаться в 22 часа по московскому времени. Лидеры намерены сначала пообщаться тет-а-тет, но с переводчиками, потом провести встречи с делегациями, а после – дать совместную пресс-конференцию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

США

