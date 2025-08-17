«Повлиять на Трампа и сорвать мирный процесс»: кто из лидеров Европы полетит с Зеленским к президенту США

С главой киевского режима Владимиром Зеленским на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон направятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер и лидеры четырех европейских стран. Речь идет о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, президентах Франции и Финляндии Эммануэле Макроне и Александере Стуббе. Их участие во встрече Зеленского и Трампа в понедельник, 18 августа, было официально подтверждено за последние два часа. По информации СМИ, к ним также присоединится премьер-министр Италии Джорджиа Мелони.

Глава Еврокомиссии заявила, что отправится на переговоры «по просьбе президента Зеленского», добавив, что она и «другие европейские лидеры» встретятся в Белом доме в понедельник.

«Эта поездка является своего рода обменом информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», – сообщили в офисе канцлера Германии. Там также отметили, что в повестку обсуждений войдут гарантии безопасности, территориальные вопросы, поддержка Украины и сохранение санкционного давления на Россию.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Зеленский объявили о проведении совместной пресс-конференции в Брюсселе в воскресенье на фоне состоявшегося на Аляске саммита России и США. Начало намечено на 15:30 мск. Фон дер Ляйен ранее сообщила, что Зеленский прилетит в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в телеконференции так называемой «коалиции желающих». Этот визит до утра 17 августа не значился в планах Еврокомиссии, пишет ТАСС.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США обозначил в качестве условия для проведения трехстороннего саммита США-Россия-Украина успешные переговоры с Зеленским в предстоящий понедельник. Американский лидер вызвал Зеленского в Белый дом для обсуждения плана по украинскому урегулированию после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Отмечалось, что он пригласил присоединиться к встрече нескольких европейских лидеров.

Как отмечает Sky News, привлечение группы европейских лидеров может быть попыткой Зеленского предотвратить повторение печально известной публичной перепалки в Овальном кабинете с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в феврале. Они собирались обсудить урегулирование украинского кризиса и ресурсную сделку между Украиной и США, но их встреча превратилась в хаос, когда Вэнс в присутствии представителей СМИ отчитал Зеленского за недостаточную благодарность за помощь США. Он завершил атаку на украинского лидера, высмеяв его за то, что тот не надел костюм, а Трамп добавил, что у украинца «сейчас нет карт-бланша». Провальная встреча закончилась тем, что Зеленского выгнали из Белого дома. В публикации также указывается, что Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо меж тем выразил мнение, что Зеленский и главы европейских стран попытаются сорвать мирный процесс во время визита в Вашингтон, информирует «Российская газета». По его словам, «все помешанные на войне еврофанатики» приедут в Белый дом, чтобы попытаться повлиять на Трампа с целью саботировать мир. «Я едва ли могу представить себе презрение, которое Трамп должен испытывать к этому сборищу коррупционеров, предателей своих стран, неспособных обойтись друг без друга!» – написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

