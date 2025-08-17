Трамп хочет провести трехстороннюю встречу по Украине 22 августа. Но есть одно условие

Президент США Дональд Трамп планирует провести трехсторонний саммит с участием России и Украины уже в ближайшую пятницу, 22 августа, если его встреча с Владимиром Зеленским в понедельник пройдет успешно. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник. По его данным, глава Белого дома сказал об этом европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита на Аляске.

Как ожидают европейские чиновники, в понедельник к переговорам в Овальном кабинете присоединится по крайней мере один европейский лидер, однако пока нет ясности, кто именно, отмечается в публикации.

Позднее представитель Белого дома сообщил CNN, что на встречу Трампа с Зеленским в Белом доме в понедельник приглашены несколько европейских лидеров. Пока неясно, кто именно примет в ней участие.

В то же время, по сведениям собеседника телеканала, во встрече Трампа и Зеленского будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее издание Politico допустило, что вместе с Зеленским на встречу с Трампом может отправиться президент Финляндии Александр Стубб. По словам европейских источников издания, Стубб может помочь предотвратить напряженность между Трампом и Зеленским и убедить американского лидера включить Европу в дальнейшие переговоры по Украине. Politico называет Стубба «одним из любимых собеседников» Трампа. Вместе с тем Bild пишет, что сопровождать Зеленского может президент Франции Эммануль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или британский премьер Кир Стармер. По утверждению источников издания, решение будет принято 17 августа. Издание Il Fatto Quotidiano в свою очередь утверждает, что на переговорах в Белом доме в понедельник будет присутствовать премьер Италии Джорджа Мелони.

Отметим, что о планах американского лидера провести трехстороннюю встречу на высшем уровне США-Россия-Украина в пятницу, 22 августа, также сообщает издание Axios.

Ранее президент США заявлял, что в случае успешной встречи с Владимиром Путиным на Аляске хотел бы организовать трехстороннюю встречу с Зеленским как можно скорее. Накануне Зеленский заявил о готовности к участию в трехсторонней встречи и призвал США ужесточить санкции против России, если та не согласится.

Лидеры России и США 15 августа провели переговоры на Аляске, центральной темой которых стал украинский конфликт. Путин и Трамп оценили встречу как успешную.

