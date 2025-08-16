Трамп заявил, что Зеленскому следует согласиться на сделку с Россией, и вызвал его в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске заявил, что заключение с Россией договоренности по урегулированию на Украине теперь зависит только от Владимира Зеленского.

«Теперь все зависит от президента Зеленского, сможет ли он это сделать», – сказал американский лидер в интервью Fox News. Трамп при этом заявил, что считает Россию могущественной державой – в отличие Украины, и настоятельно посоветовал Зеленскому «заключить сделку». «Мне кажется, что мы близки к сделке. Украине нужно будет согласиться на нее», – сказал он.

Американский лидер также отметил, что обсуждал с президентом России гарантии безопасности для Украины, которые не предполагают членства страны в НАТО.

Трамп добавил, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча с участием его самого, Владимира Путина и Зеленского. «Сейчас готовится встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным. И, вероятно, с моим участием – хотя, честно говоря, я сам этот вопрос не поднимал», – сказал он. Однако глава Белого дома не сообщил подробностей о планируемой встрече и возможных сроках. Американский лидер лишь указал, что европейским странам «придется немного поучаствовать», но «решающая роль все же за Зеленским». «Думаю, мы близки к результату. И если понадобится, я готов присутствовать на следующей встрече», – отметил он.

Трамп также отметил, что в ходе встречи с российским президентом «по многим пунктам удалось достичь согласия», но остались «один-два действительно серьезных вопроса», которые препятствуют заключению мирного соглашения. Он отказался раскрыть эти вопросы, но выразил уверенность, что их можно урегулировать.

По информации Белого дома, во время обратного полета с Аляски Трамп провел продолжительную телефонную беседу с Зеленским. Содержание разговора не уточняется. После беседы с Зеленским президент США позвонил представителям стран – участников НАТО и проинформировал европейских коллег о результатах саммита на Аляске.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X, Трамп донес Зеленскому и лидерам стран НАТО позицию президента РФ насчет завершения украинского конфликта, отметив, что разговор между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами был «непростым», сообщил журналист Axios со ссылкой на информированные источники. По его сведениям, Трамп сказал своим собеседникам, что Путин заинтересован не в перемирии, а в заключении всеобъемлющего мирного соглашении. По словам источника Равида, президент США добавил, что «быстрое мирное соглашение предпочтительнее прекращения огня».

Журналист добавил, что Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник.

Глава киевского режима позже подтвердил, что разговаривал с Трампом в субботу утром. Зеленский сообщил, что в Киеве поддерживают предложение главы Белого дома о трехсторонней встрече. Также он подтвердил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа и поблагодарил последнего за приглашение. Зеленский отметил важность того, чтобы на всех этапах переговоров была вовлечена Европа. Кроме того, по его словам, стороны обсудили позитивные сигналы от Вашингтона относительно участия в обеспечении безопасности Киева.

Тем временем президент США выступил с новым заявлением по Украине. Он заявил, что в случае успеха переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне, будет запланирована встреча с Путиным, передает ТАСС.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что дата следующей встречи Путина и Трампа пока неизвестна. Он пояснил, что дальнейшее решение об организации их нового двустороннего саммита будет приниматься после окончательного подведения итогов переговоров на Аляске. Ушаков отметил, что тема проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского еще не затрагивалась.

Напомним, что по итогам встречи на Аляске лидеры России и США договорились о новых контактах в скором времени. Предложение российского президента провести следующую встречу в Москве Трамп назвал «очень интересным» и счел «вполне возможным».

Вашингтон, Наталья Петрова

