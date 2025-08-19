Белый дом сообщил о «приватной» подготовке встречи Путина и Зеленского

Вашингтон координирует подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, с обеими сторонами уже обсуждаются возможные варианты места для переговоров.

«Как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется», – сказала Левитт (цитата по РИА «Новости»), отметил, что «наша команда по национальной безопасности сейчас обсуждает с обеими сторонами множество вариантов».

При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве. Левитт сослалась на «приватный» характер обсуждений.

По ее словам, для «хорошей сделки» по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными. «Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», – сказала спикер Белого дома.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

