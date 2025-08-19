российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 августа 2025, 21:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Белый дом сообщил о «приватной» подготовке встречи Путина и Зеленского

Фото: pixabay

Вашингтон координирует подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, с обеими сторонами уже обсуждаются возможные варианты места для переговоров.

«Как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется», – сказала Левитт (цитата по РИА «Новости»), отметил, что «наша команда по национальной безопасности сейчас обсуждает с обеими сторонами множество вариантов».

При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве. Левитт сослалась на «приватный» характер обсуждений.

По ее словам, для «хорошей сделки» по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными. «Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», – сказала спикер Белого дома.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Глава евродипломатии пообещала скоро ввести 19-й пакет санкций против России / ЕС вместе с США готовит гарантии безопасности для Украины по аналогии со взаимной поддержкой в НАТО / За день средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Россией / В Херсонской области в результате ударов ВСУ ранены семеро мирных жителей / «Чекатилы киевскорежимные»: Захарова заявила, что ВСУ не забирают 1000 пленных украинцев / Европа не собирается прекращать давление на Россию / «Это не проблема»: Трамп высказался о европейских войсках на Украине / Президент США высоко оценил свой телефонный разговор с Путиным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,