Трамп раскрыл, почему Путин не хотел встречаться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп раскрыл причины нежелания главы российского государства Владимира Путина встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По версии американского лидера, Зеленский Путину не нравится.

«Почему Путин не хочет встретиться с Зеленским?», – спросил Трампа журналист. В ответ президент США сказал: «Он ему не нравится. Он ему не нравится…» (цитаты по РБК)

В ходе общения с журналистами в Белом доме американский лидер также сообщил, что «больше не тратят деньги на Украину».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

