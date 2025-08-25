российское информационное агентство 18+

Трамп раскрыл, почему Путин не хотел встречаться с Зеленским

Фото из архива сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп раскрыл причины нежелания главы российского государства Владимира Путина встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По версии американского лидера, Зеленский Путину не нравится.

«Почему Путин не хочет встретиться с Зеленским?», – спросил Трампа журналист. В ответ президент США сказал: «Он ему не нравится. Он ему не нравится…» (цитаты по РБК)

В ходе общения с журналистами в Белом доме американский лидер также сообщил, что «больше не тратят деньги на Украину».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

