Понедельник, 1 сентября 2025, 20:24 мск

Путин провел переговоры с президентом Ирана

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин провел в Китае переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Открывая встречу, российский лидер особо подчеркнул «дружеские отношения, особый характер наших многоплановых российско-иранских связей».

«В ходе вашего январского визита мы подписали обновлённый межгосударственный договор, который поднял наши отношения на новый уровень», – отметил Путин.

Президент РФ также обратил внимание, что взаимный товарооборот итогам 2024 года вырос на 13%, а в первой половине текущего года прибавил ещё 11,4%.

«Существенный эффект, безусловно, даст и вступившее в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Мы придаём большое значение и расширению гуманитарных связей», – сказал Путин.

Тяньцзинь, Анастасия Смирнова

