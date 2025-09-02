Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

В Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры подтвердили приверженность всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию между Москвой и Пекином.

Переговоры прошли в широком составе с участием делегаций. Президент РФ поблагодарил китайских друзей за теплый прием, оказанный российской делегации, а также отметил, что тесное общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне.

Путин подчеркнул, что решение совместно отметить в Москве и в Пекине юбилей Великой Победы имеет особое значение. «Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем», – сказал глава государства.

В свою очередь председатель КНР назвал Путина давним другом и заявил, что рад снова видеть его в Пекине. «Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран-представителями международных организаций и почетными гостями из пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне», – сказал Си Цзиньпин.

Глава Китая подчеркнул, что КНР готова вместе с Россией поддерживать друг друга в развитии народов двух стран. По его словам, отношения Москвы и Пекина выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом.

Пекин, Зоя Осколкова

