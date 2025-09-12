Япония ввела допсанкции против российских граждан

Япония ввела дополнительные санкции в отношении 14 физических и 48 юридических лиц из России. Об этом говорится в сообщении министерства экономики и юстиции страны.
«Кабинет министров применит замораживание активов и другие меры в отношении лиц, связанных с Россией», – говорится в тексте документа.
Меры будут распространяться на компании, зарегистрированные на территории Белоруссии, Китайской Народной Республики (КНР), Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сейшел и Маршалловых островов.
Кроме того, в отношении двух организаций из РФ, которые попали в «черный список», применен запрет на экспорт.
Токио, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»