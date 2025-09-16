ЕС отложил введение 19-го пакета антироссийских санкций

Европейский союз отложил на неопределенный срок введение 19-го пакета санкций против России. Об этом сообщает газета Politico.

Планировалось, что новый список мер против России будет представлен в среду, 17 сентября. По данным издания, этот вопрос выпал из повестки Комитета постоянных представителей стран – членов ЕС в Брюсселе, поскольку президент США Дональд Трамп и сам Европейский союз сосредоточились на усилении давления на Словакию и Венгрию, требуя от них сократить зависимость от российской нефти.

18-й пакет санкций против России был введен в середине июля. Тогда под ограничения попали газопроводы «Северный поток» и 105 танкеров теневого флота России. Санкции коснулись также нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

Кроме того, под ограничения попали 14 физических и 41 юрлицо. ЕС снизил потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Брюссель, Зоя Осколкова

