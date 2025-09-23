российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 сентября 2025

Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта между Россией и Украиной.

«Я не очень верю, что это случится», – сказал политик в интервью Fox News, отвечая на вопрос, считает ли он, что конфликт закончится в ближайшее время.

Эрдоган также заявил, что Европа, по его мнению, не сможет «вечно оказывать» помощь Украине. Сама же Украина не сможет конкурировать с Россией в военном плане, констатировал он.

Ранее в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским Эрдоган указал на важность продолжения переговоров с Россией. Турецкий лидер выразил готовность сделать все возможное для организации переговоров на высоком уровне, передает РИА «Новости».

