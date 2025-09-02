Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече – Эрдоган

Глава российского государства Владимир Путин и руководитель киевского режима Владимир Зеленский пока не готовы к личной встрече для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я счел позитивными подходы как г-на Зеленского, так и г-на Путина. Когда мы предположили, что в Турции может быть инициатива по продолжению Стамбульского процесса, он согласился: «Почему бы и нет?». Однако они пока к этому не готовы», – сказал турецкий лидер (цитата по газете «Коммерсантъ»).

В то же время Эрдоган считает необходимой встречу Путина и Зеленского. «Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, конечная цель Турции – организация встречи по Украине на уровне лидеров государств.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал провести встречу Путина и Зеленского. Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков уточнил, что Путин и Трамп не договаривались о личной и трехсторонней встрече российского лидера с главой киевского режима.

