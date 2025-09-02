российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 17:12 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече – Эрдоган

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин и руководитель киевского режима Владимир Зеленский пока не готовы к личной встрече для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я счел позитивными подходы как г-на Зеленского, так и г-на Путина. Когда мы предположили, что в Турции может быть инициатива по продолжению Стамбульского процесса, он согласился: «Почему бы и нет?». Однако они пока к этому не готовы», – сказал турецкий лидер (цитата по газете «Коммерсантъ»).

В то же время Эрдоган считает необходимой встречу Путина и Зеленского. «Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, конечная цель Турции – организация встречи по Украине на уровне лидеров государств.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал провести встречу Путина и Зеленского. Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков уточнил, что Путин и Трамп не договаривались о личной и трехсторонней встрече российского лидера с главой киевского режима.

Анкара, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Москва и Вашингтон запланировали новый раунд консультаций по Украине / Российские войска взяли Федоровку в ДНР / Российские войска выбили ВСУ из Московки Харьковской области / Армия России приступила к созданию зоны безопасности в Днепропетровской области / Над Воронежской областью сбиты не менее трех беспилотников / В Минобороны России показали карту Украины без Одессы и Николаева / В Кремле уточнили, о чем именно договорились Путин и Трамп по поводу Зеленского / Потери ВСУ в Луганской Народной Республике за лето превысили 50 тысяч человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, Турция, Украина,