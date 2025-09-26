российское информационное агентство 18+

«А если Кремль ударит по Банковой…» Лукашенко призвал Зеленского успокоиться

Фото: сайт президента Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского успокоиться и остановиться, иначе Украина будет потеряна.

Комментируя слова Зеленского о возможных ударах по Кремлю, Лукашенко подчеркнул, что «говорить, заявлять можно все», но есть одно обстоятельство.

«А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано Дональдом Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение», – пояснил президент Белоруссии в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Как считает Лукашенко, при продолжении нынешней политики киевский режим рискует потерять всю Украину. «Будет еще хуже, они потеряют Украину. Тогда [в 2022 году] надо было остановиться. Весь восток был бы украинским, кроме Крыма. Нет, не остановились, потеряли восток. Если сейчас не остановятся, с моей точки зрения, они потеряют всю Украину», – констатировал белорусский лидер.

Москва, Анастасия Смирнова

