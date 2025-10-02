российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Четверг, 2 октября 2025, 09:40 мск

Фон дер Ляйен: Евросоюз меняет подход к антироссийским санкциям

Европейский союз решил перейти от поэтапных санкций против России к более жестким ограничительным мерам в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новый подход будет применен при подготовке очередного пакета антироссийских санкций. «Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли. И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», – сказала глава ЕК по итогам неформального саммита европейских лидеров в Копенгагене.

В частности, Евросоюз собирается снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, ограничить платежную систему «Мир», запретить поставки металлов и химикатов, а также ввести санкции в отношении 45 российских и зарубежных компаний.

Кроме того, ЕК намерена применить рестрикции в отношении третьих стран за предполагаемую помощь российскому ВПК. Новые меры ЕС согласовал с США, ограничения будут приняты в ближайшее время, говорил ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Брюссель, Зоя Осколкова

