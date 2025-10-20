Дания обвинила 11 компаний и семь человек в нарушении санкций

С 2022 года в Дании предъявили обвинения в нарушении режима антироссийских санкций 11 компаниям и семи частным лицам. Об этом сообщили в датском парламенте.

По данным местных СМИ, подобные данные публикуются впервые. Обвинения были выдвинуты в период с 24 февраля 2022 года по 24 сентября 2025 года.

В настоящее время в Евросоюзе действуют более 40 разных санкционных режимов. При этом ЕС продолжает усиливать давление на Россию, вводя новые ограничения. С момента начала российской спецоперации на Украине европейский блок ввел уже 18 пакетов санкций против России.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube