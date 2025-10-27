российское информационное агентство 18+

Трамп не исключил введение новых санкций против России

Президент СШП Дональд Трамп допустил введение дополнительных санкций против России.

Журналисты на борту президентского самолета, направлявшегося из Куала-Лумпура в Токио во второй день азиатского турне главы Белого дома, поинтересовались у Трампа, рассматривает ли он введение дополнительных рестрикций против России. Глава американской администрации в ответ сказал: «Вы это узнаете».

Кроме того, Трамп отметил, что не обсуждает использование Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине. «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

В субботу, 25 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа подготовила проект санкций против ключевых секторов российской экономики, которые могут быть введены, если Москва не согласится на прекращение украинского конфликта. По его сведениям, часть ограничительных мер направлена против банковского сектора России и инфраструктуры для поставок нефти, пишет RT.

По мнению одного из источников, Трамп может одобрить новый санкционный пакет через несколько недель – сначала он хочет оценить реакцию России на предыдущие рестрикции.

Напомним, США на прошлой неделе ввели санкциях против двух российских нефтяных гигантов – «Роснефти» и «Лукойла». Это первые серьезные меры, принятые Трампом против России после его возвращения в Белый дом в начале 2025 года.

