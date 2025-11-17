российское информационное агентство 18+

Президент Франции определил срок завершения конфликта на Украине

Фото: архив пресс-службы Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что вооруженный конфликт на Украине может завершиться до 2027 года. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», – сказал Макрон, слова которого цитируют западные СМИ.

При этом, как отмечается, Макрон уклонился от комментария на тему продолжения поддержки Киева со стороны Франции после своего ухода с постав президента в 2027 году.

Париж, Анастасия Смирнова

