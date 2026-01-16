ЕС планирует изменить порядок вступления ради присоединения Украины

В Европейском союзе рассматривают возможность внесения изменений в процедуры расширения объединения для вступления Украины. Однако некоторые европейские страны не хотят ничего менять.

«Брюссель составляет проекты предложений по перекройке системы вступления в ЕС с тем, чтобы заменить ее на спорную двухуровневую модель, которая позволит ускорить вступление Украины в рамках возможной мирной сделки», – пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что Украина вступит в ЕС в особом формате с ограниченными возможностями участия в принятии ключевых решений. Несмотря на это, Киеву хотят предоставить доступ к единому рынку Евросоюза, аграрным субсидиям и программам финансирования внутреннего развития.

Обсуждения вызвали обеспокоенность у некоторых стран ЕС. Противники такого решения считают, что изменения могут негативно отразиться на долгосрочной устойчивости и единстве объединения.

Ранее сообщалось, что за 2025 год Украина не продвинулась в вопросе вступления в состав Евросоюза. Таким образом, завершение переговоров по присоединению к 2028 году становится недостижимой целью для украинской стороны.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube