российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 января 2026, 11:37 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС планирует изменить порядок вступления ради присоединения Украины

В Европейском союзе рассматривают возможность внесения изменений в процедуры расширения объединения для вступления Украины. Однако некоторые европейские страны не хотят ничего менять.

«Брюссель составляет проекты предложений по перекройке системы вступления в ЕС с тем, чтобы заменить ее на спорную двухуровневую модель, которая позволит ускорить вступление Украины в рамках возможной мирной сделки», – пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что Украина вступит в ЕС в особом формате с ограниченными возможностями участия в принятии ключевых решений. Несмотря на это, Киеву хотят предоставить доступ к единому рынку Евросоюза, аграрным субсидиям и программам финансирования внутреннего развития.

Обсуждения вызвали обеспокоенность у некоторых стран ЕС. Противники такого решения считают, что изменения могут негативно отразиться на долгосрочной устойчивости и единстве объединения.

Ранее сообщалось, что за 2025 год Украина не продвинулась в вопросе вступления в состав Евросоюза. Таким образом, завершение переговоров по присоединению к 2028 году становится недостижимой целью для украинской стороны.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Европа

Захарова: Москва пристально следит за милитаризацией Европы / В Бельгии перепутали полицейские вертолеты с российскими дронами / Зеленский заявил о трудностях с закупками оружия США на деньги Европы / ЕС планирует назначить переговорщика для контактов с Россией / Пять стран ЕС заплатили России 1,4 млрд евро за газ и нефть / Швейцария расширила список антироссийских санкций / ЕС готовится принять очередной пакет антироссийских санкций к 24 февраля / Премьер Дании заявила об угрозе распада НАТО из-за притязаний США на Гренландию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, Украина,