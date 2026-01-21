Вылетевший в Давос самолет Трампа из-за неисправности вернулся в США

Самолет, на котором Дональд Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся в США из-за технической неисправности. Об этом сообщают американские СМИ.

Экипаж обнаружил «незначительную проблему с электропроводкой», которая возникла вскоре после взлета, и принял решение вернуться обратно из соображений безопасности, уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Самолет Air Force One благополучно сел на авиабазе Эндрюс.

По словам Левитт, Трамп вылетит в Давос на другом самолете. По сообщениям журналистов, президент США поднялся на борт нового самолета.

Американский лидер должен сегодня выступить перед участниками форума в Давосе. Также у него запланировано несколько встреч с главами государств, в том числе обсуждения, касающиеся Гренландии, передает CNN.

Трамп заявил во вторник, что не знает, чего ожидать от своей поездки в Давос. «Я верю, что поездка будет очень успешной», – сказал президент США журналистам перед отъездом из Белого дома. «Это будет интересная поездка, я понятия не имею, что произойдет», – добавил он.

Вашингтон, Наталья Петрова

