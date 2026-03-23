СМИ: ЕС ограничил участие Венгрии в переговорах из-за опасений передачи данных России

Европейский союз ограничивает участие Венгрии в конфиденциальных переговорах. В Брюсселе не доверяют Будапешту. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Одни из европейских чиновников сообщил изданию, что «значительная часть европейской дипломатии» проходит в малых форматах: Е3 (Франция, Германия, Великобритания), Е4 (те же страны и Италия), «Веймарский треугольник» (Германия, Польша, Франция) и других.

«В целом именно недостаточно лояльные государства являются главной причиной того, что значительная часть европейской дипломатии сейчас проходит в меньших форматах», – пояснил собеседник.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что давно существуют подозрения о том, что люди премьер-министра Виктора Орбана информируют Россию о заседаниях совета Евросоюза. Так он прокомментировал статью The Washington Post в которой утверждалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову в перерывах заседаний ЕС.

В ответ Сийярто обвинил Туска и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в распространении фейков. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у врагов Венгрии «воспаленная фантазия».

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube