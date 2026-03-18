Среда, 18 марта 2026, 15:09 мск

В Венгрии призвали Европу построить новую систему безопасности с участием России

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Кадр из трансляции пресс-службы Кремля

Европе нужна новая система безопасности, которая будет включать Российскую Федерацию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава венгерского кабмина считает, что Европе необходимо строить новую систему безопасности, в том числе торговую и энергетическую, а исключение России из этих систем – это плохо. Венгрия хочет как можно скорее исправить положение дел.

«Поэтому мы не видим никакого смысла в том, почему бы нам не создать новую систему безопасности Европы с участием России», – подчеркнул Орбан.

Напомним, ранее Венгрия наложила вето на принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине военного кредита суммой 90 млрд евро из-за приостановки транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».

Кроме того, Будапешт прекратил поставки дизельного топлива в Киев, заявив, что возобновит их после начала подачи топлива по «Дружбе». Жесткую позицию по отношению к Киеву заняла и Словакия – она пригрозила остановить поставки электричества на Украину.

Будапешт, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

