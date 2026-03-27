В США хотят ввести санкции против Венгрии

В США готовят законопроект о санкциях против Венгрии за закупку российских энергоресурсов и блокирование помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, авторами инициативы являются сенатор Джинн Шахин от Демократической партии и Том Тиллис от Республиканской. Документ планируют представить на рассмотрение в сенат на этой неделе.

«Этот законопроект привлекает к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников. Одновременно он дает Венгрии четкий путь к возвращению к согласованной линии с союзниками – через отказ от зависимости от российской энергии и прекращение блокирования поддержки Украины», – отметил Тиллисс.

В документе не указываются имена чиновников Венгрии, которые могут попасть под ограничительные меры. Определить подсанкционных лиц предстоит администрации президента США Дональда Трампа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

