Евросоюз проводит активную милитаризацию и трансформируется в военно-политико-экономический блок. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее посольство РФ в Нидерландах сообщило, что страна сейчас активно готовится к конфликту на восточном фланге НАТО. Нидерланды обновляют свои авиабазы, объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. Также Гаага наращивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева.
«Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – сказал Песков.
В Кремле думают о заявлении дипломатов в Гааге, учитывая интеграцию военной инфраструктуры Нидерландов в систему военного планирования Североатлантического альянса.
«Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем», – подчеркнул представитель Кремля.
Москва, Зоя Осколкова
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