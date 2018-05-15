Рабочие из Екатеринбурга начали снос сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове начали сносить торговый центр «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли десятки человек, большинство из которых дети.

Сегодня рабочие приступили к демонтажу одного из зданий, входящих в комплекс ТРЦ, – двухэтажного строения, в котором располагались автомойка, баня и сауны. Всего комплекс включает 7 зданий. После сноса вспомогательных построек начнется снос основного здания, где произошла трагедия. Демонтажом занимаются рабочие одной из екатеринбургских компаний.

Расходы по сносу торгового центра оплатят владельцы «Зимней вишни», ранее подписавшие соглашение с горадминистрацией о безвозмездной передачи имущества муниципалитету.

Снос ТРЦ «Зимняя вишня»

Напомним, решение о сносе ТРЦ было принято властями сразу после пожара. На месте «Зимней вишни» к 1 сентября планируется разбить сквер. На его территории предполагается возвести памятник либо часовню. Общественные слушания по вопросу о сквере пройдут в июне. В мэрии Кемерова выразили уверенность, что горожане поддержат решение об открытии сквера.

Жертвами пожара в «Зимней вишне», по официальным данным, стали 60 человек, среди них – 41 ребенок. Пострадали 79 человек. Основная часть погибших – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки на четвертом этаже здания. В здании не работали система оповещения и аварийные выходы.

По делу о пожаре проходят 8 человек, всем им предъявлено обвинение по различным статьям УК РФ. В числе фигурантов – технический директор компании – собственника торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, генеральный директор Юлия Богданова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, а также начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Начавшиеся после трагедии в Кемерове масштабные проверки торгово-развлекательных центров выявили массу нарушений пожарной безопасности на этих объектах. Серьезные нарушения обнаружены в каждом втором ТРЦ, рапортовали в апреле в Генпрокуратуре.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 14.05.18

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