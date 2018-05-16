«Зимняя вишня» остается вещдоком: снос сгоревшего ТЦ приостановлен

В Кемерове приостановлен снос зданий торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Решение приняли представители Следственного комитета, поскольку основное здание ТЦ является вещдоком, сообщил адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы пострадавших, а также собственников и арендаторов помещений торгового центра. Для возобновления демонтажа необходимо постановление следователя СК РФ об исключении зданий из числа вещественных доказательств.

Как сообщал «Новый День», снос торгово-развлекательного центра, состоящего из семи зданий, стартовал 15 мая. Накануне рабочие начали разбирать не пострадавшее при пожаре двухэтажное здание, в котором располагались автомойка, баня и сауны. До приостановки работ они успели снять вывеску и часть облицовки.

Накануне врио губернатора Кемеровской Сергей Цивилев заявил, что основной собственник «Зимней вишни», ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», передал городу все здания комплекса на безвозмездной основе. Однако другие его совладельцы не готовы бесплатно передать муниципалитету свое имущество, а вопрос о компенсациях за него еще не решен, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Малинина. Адвокат оценил стоимость не пострадавших в результате пожара помещений в 1 миллиард рублей. Малинин отмечает, что у Кемеровского кондитерского комбината не будет средств на выплаты собственникам помещений в случае снова трех уцелевших при пожаре зданий.

Адвокат также заявил о планах подать заявления в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании начал работы по сносу зданий ТРЦ. Он счел эту акцию общественно-политической. По словам Малинина, это «исполнение обещаний, которые озвучивал Цивилев: чтобы разбить парк, нужно снести торговый центр», передает РБК.

Напомним, решение о сносе «Зимней вишни» было принято властями сразу после пожара. На месте торгового центра к 1 сентября планируется создать сквер. На его территории предполагается возвести памятник либо часовню. Общественные слушания по вопросу о сквере пройдут в июне.

Трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. В результате пожара погибли 60 человек, 79 пострадали. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже здания. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

По делу о пожаре проходят 8 подозреваемых, всем им предъявлено обвинение по различным статьям УК РФ. В числе фигурантов – технический директор компании – собственника торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, генеральный директор Юлия Богданова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, а также начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Начавшиеся после пожара в ТЦ в Кемерове масштабные проверки торгово-развлекательных центров выявили массу нарушений пожарной безопасности на этих объектах. Серьезные нарушения обнаружены в каждом втором таком объекте, рапортовали в апреле в Генпрокуратуре.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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