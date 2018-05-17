Вопреки запрету: в Кемерове продолжили снос «Зимней вишни»

В Кемерове рабочие возобновили снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», несмотря на протест Следственного комитета РФ, поскольку здание является вещдоком по делу о пожаре.

Адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы вледаельцев и арендаторов торгового центра, вызвал на место полицию, чтобы та объяснила, на каком основании продолжились работы и кто их выполняет.

«Также мы планируем узнать у СКР, почему они не предприняли мер по предотвращению сноса здания», – цитирует слова адвоката «Интерфакс».

И.о. замглавы города Леонид Иванов, в свою очередь, заявил, что снос здания ведется по договору с собственниками. Чиновник уверяет, что утром к торговому центру приезжали сотрудники Следственного комитета, и они не высказали никаких претензий в связи с возобновившемся сносом. К месту работ также прибыли правоохранители и сотрудники МЧС.

Как сообщал «Новый День», снос торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», состоящего из семи зданий, стартовал утром 15 мая. Рабочие начали разбирать не пострадавшее при пожаре двухэтажное здание, в котором располагались автомойка, баня и сауны. Спустя несколько часов следователи приостановили снос, поскольку сгоревшее здание ТЦ признано вещественным доказательством по делу о пожаре.

Напомним, решение о сносе «Зимней вишни» было принято властями сразу после пожара. На месте торгового центра к 1 сентября планируется разбить сквер. На его территории предполагается возвести памятник либо часовню. Общественные слушания по вопросу о сквере пройдут в июне.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошла 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, 79 пострадали. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже здания. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

По делу о пожаре проходят 8 подозреваемых, всем им предъявлено обвинение по различным статьям УК РФ. Среди фигурантов – технический директор компании – собственника торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, генеральный директор Юлия Богданова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, а также начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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