Чайка рассказал о нарушениях в сфере капремонта в трех федеральных округах

В Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах, в течении 2017 года было выявлено более 6 тысяч нарушений в сфере капитального ремонта жилищного фонда. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе совещания об исполнении законодательства в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства и обеспечения законности в области капремонта, которое проходит в Хабаровске.

«Всего в трех округах в 2017 году и первом квартале 2018 года выявлено 6,4 тысячи нарушений в сфере капитального ремонта. Приняты меры реагирования», – приводит слова Чайки РИА «Новости». По его словам, в программу капремонта неправомерно включаются дома со значительным износом – свыше 70%, реконструкция которых нецелесообразна. Так, например, в Иркутской области запланировано отремонтировать 1,3 тысячи таких домов.

Он указал и на другие серьезные нарушения, например, хранение собранных средств на беспроцентных банковских счетах. «Не обеспечивается сохранность от инфляции собираемых гражданами взносов на ремонт. Деньги размещаются на расчетных счетах в банках без начисления процентов – Тыва, Камчатка, Новосибирская, Магаданская области», – сказал генпрокурор.

По его словам, системными просчетами в области капремонта жилых домов является несоблюдение очередности работ, недостатки при отборе подрядных компаний и неисполнение контрактных обязательств.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 05.06.18

В Костроме продается квартира с жильцами. / Крах девелопера: владелец Urban Group готов продать компанию за 1 рубль. / В Челябинске на подростка упали обломки здания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»