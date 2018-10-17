В Красноярске чиновник предложил обманутым дольщикам скинуться деньгами и достроить дом

Заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков посетил митинг обманутых дольщиков, которые уже три года ожидают сдачи дома. Однако вместо помощи чиновник предложил людям самим собрать деньги на достройку многоэтажки.

Евгений Ганчуков курирует в Красноярском крае все проблемные стройки, . На очередном митинге он посоветовал участникам акции решать проблемы самостоятельно, а не выходить на забастовки и «мучить себя нервами», а также заявил, что им стоит распродать свои квартиры и вложиться в достройку дома, сообщает местный телеканал «Прима».

«Жизнь не заключается в каких-то там деньгах, 200 тысяч или 300 тысяч на квартиру... Продайте и купите другую, готовую», – сказал чиновник.

Ганчуков не впервые позволяет себе подобные высказывания в адрес обманутых дольщиков. Ранее на другой акции протеста замминистра заявил: «Чушь вы сделали, когда квартиру купили».

Строительство должно было завершиться еще в 2015 году, однако из-за финансовых трудностей застройщик дом не сдал. На достройку нужно около 30 млн рублей. Некоторые владельцы квартир переселились в недостроенное здание и живут там без коммуникаций, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 16.10.18

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