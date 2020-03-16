В Уфе срочно построят инфекционную больницу

В Уфе за три месяца возведут инфекционную клиническую больницу на случай вспышки коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Соответствующее распоряжение сделал глава Башкирии Радий Хабиров. Строительство вошло в специальное распоряжение о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой инфекции.

«Речь идет не о строительстве клинической больницы, которую в нормальном режиме возводят три года. В течение нескольких месяцев мы должны построить инфекционную больницу», – заявил Хабиров. По его словам, складывается непростая ситуация, но «оснований принимать меры чрезвычайного характера, вводить указ об особом режиме я пока не вижу, но точно понимаю, что, наверное, такие последствия произойдут».

Глава региона не стал озвучивать стоимость строительства нового объекта здравоохранения в Уфе.

Ранее о необходимости строительства еще одного детского корпуса Инфекционной клинической больницы №4 Уфы сообщал первый вице-премьер Андрей Назаров, напоминает РБК. Сейчас эксперты рассматривают вариант возведения корпуса на базе имеющейся больницы, так как вся инфраструктура и медперсонал здесь есть.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 13.03.20

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