российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 марта 2020, 12:01 мск

Новости Недвижимость

Новости, Кратко, Популярное

В Уфе срочно построят инфекционную больницу

В Уфе за три месяца возведут инфекционную клиническую больницу на случай вспышки коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Соответствующее распоряжение сделал глава Башкирии Радий Хабиров. Строительство вошло в специальное распоряжение о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой инфекции.

«Речь идет не о строительстве клинической больницы, которую в нормальном режиме возводят три года. В течение нескольких месяцев мы должны построить инфекционную больницу», – заявил Хабиров. По его словам, складывается непростая ситуация, но «оснований принимать меры чрезвычайного характера, вводить указ об особом режиме я пока не вижу, но точно понимаю, что, наверное, такие последствия произойдут».

Глава региона не стал озвучивать стоимость строительства нового объекта здравоохранения в Уфе.

Ранее о необходимости строительства еще одного детского корпуса Инфекционной клинической больницы №4 Уфы сообщал первый вице-премьер Андрей Назаров, напоминает РБК. Сейчас эксперты рассматривают вариант возведения корпуса на базе имеющейся больницы, так как вся инфраструктура и медперсонал здесь есть.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 13.03.20

Депутат гордумы заказал независимую экспертизу по пожарам на Уралмаше (ФОТО). / «Война полным ходом!» Мэрия Москвы и ГК «ПИК» довели конфликт в Кунцеве до силовых столкновений. / Крымские чиновники продолжают выдавливать с территории республики реальных инвесторов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В мечетях и синагоге вводят спецмеры из-за коронавируса

Минздрав закупает дополнительные аппараты ИВЛ

Роспотребнадзор не допустил в Югру двух потенциальных больных коронавирусом

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Закрытие границы с Белоруссией, антикризисный фонд и льготы: в РФ объявлены новые меры по борьбе с коронавирусом

Голливуд потеряет 20 млрд долларов из-за коронавируса

Вуз на Урале ушел на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Завтра все школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин по коронавирусу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Поволжье, Центр России, Здоровье, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая, Эпидемии,