Российские застройщики потеряют до 200 млрд рублей из-за коронавируса

Эксперты оценили потери российских девелоперов из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений. Граждане будут ждать более благополучного момента для приобретения недвижимости, что отразится на продажах жилья. Кроме того, на спрос повлияет падение реальных доходов россиян.

По оценкам рейтингового агентства НКР, возможны три варианта развития событий в зависимости от длительности карантинных мер, введенных российскими властями. Специалисты ориентировались на данные о количестве сделок, зарегистрированных в Росреестре, а также брали за основу динамику номинального и реального ВВП, средние цены 1 кв. м в новостройках, объемы продаж жилья в 2012-2019 годы, передает РБК.

Наиболее мягкий сценарий – карантин и режим самоизоляции сохранится до конца мая 2020 года. В этом случае ВВП в этом году упадет на 2%, но в 2021-м вырастет на 1,5-2%. Общая выручка застройщиков из топ-20 будет на 45-90 млрд рублей ниже, чем в прошлом году.

В том случае, если ограничительные меры будут продлены до середины 2020 года, ВВП в 2020-м снизится на 4%, а рост в 2021 году составит 1-1,5%. Выручка девелоперов упадет на 130-170 млрд рублей. Этот сценарий эксперты называют негативным.

Согласно третьему кризисному варианту карантинные ограничения будут сняты не раньше сентября 2020 года. По прогнозам, ВВП в 2020 году упадет на 6-7%, в 2021-м вырастет на 0,5-1%. Спрос на жилье упадет на 25% и более, а выручка 20 крупнейших застройщиков сократится на 200 млрд рублей и более.

По словам аналитиков, крупные игроки рынка недвижимости справятся с любым развитием событий. Проблемы возникнут у мелких застройщиков, в особенности в регионах со слабым платежеспособным спросом. Значительная часть из них может обанкротиться еще до начала затяжного кризиса, полагает НКР.

Есть три причины падения спроса на жилье. Во-первых, из-за карантина и самоизоляции покупатели не могут лично осмотреть квартиру. Во-вторых, реальные доходы населения снижаются уже шесть лет, поэтому нет надежды на ажиотажный спрос, как это было в 2014 году, когда курс рубля резко снизился. Кроме того, падение доходов и потеря работы затронут значительную часть потенциальных покупателей. Многие отложат решение о покупке квартиры.

Российские власти уже предпринимают ряд мер для поддержки рынка недвижимости. Так были отменены штрафы за срыв сроков при строительстве жилья до конца 2020 года. Помимо этого, планируется субсидировать процентные ставки по кредитам проектного финансирования, эту меру Минстрой и Минфин должны подготовить к 15 апреля.

Москва, Зоя Осколкова

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