Россияне скупают недвижимость в Белоруссии

В Белоруссии отмечается повышенный спрос на недвижимость со стороны покупателей из России. Об этом сообщают риелторы и инвестиционные консультанты.

Рост доли россиян в общем объеме клиентских запросов вырос с 6% в феврале до 13% в мае, пишет РИА «Новости». В основном граждане РФ интересуются квартирами, загородной и коммерческой недвижимостью. В частности, в 11,5 раза вырос спрос на коммерческие объекты, в 10 раз – на загородную недвижимость.

По словам экспертов, российских покупателей в первую очередь привлекает стоимость. Уровень цен в Минске сильно ниже, россияне стали проявлять еще больший интерес к таким спекулятивным покупкам.

Кроме того, возрастающий спрос со стороны граждан РФ на жилую недвижимость может быть обусловлен разным подходом двух государств к борьбе с коронавирусом. В России действуют жесткие ограничения и режим самоизоляции, тогда как в Белоруссии строгих противоэпидемических мер не было.

Минск, Зоя Осколкова

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