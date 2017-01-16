NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 16.01.17

Российским студентам отказали в кредитах на образование

Российским студентам отказали в кредитах на образование

Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой в связи с вступлением в силу новых правил расчета параметров субсидирования процентной ставки. В Министерстве образования и науки РФ заявили, что сокращать программу кредитования студентов не планируют и до начала приемной кампании 2017 года решат вопрос.

Как пояснили в Сбербанке, чтобы возобновить выдачу займов на образование, Минобрнауки необходимо внести изменения в законодательные акты. Если этого не сделать, произойдет повышение рисков для получателей кредита, пишет . В Сбербанке надеются, что все юридические процедуры будут завершены до начала нового учебного года. Между тем, кредиты, одобренные до нового года, выдаются без ограничений.

Программа государственной поддержки образовательного кредитования предусматривает займы в размере полной стоимости обучения сроком на весь период плюс десять лет. Процентная ставка составляет 7,5% годовых, при этом большая ее часть финансируется государством. В настоящее время только Сбербанк выдает подобные кредиты.

Согласно российскому законодательству, каждый студент имеет право на получение кредита с господдержкой. Университету лишь нужно заключить договор с банком и Минобрнауки. Однако только 15% российских вузов подписали необходимые соглашения. Таким образом, большая часть учащихся лишена возможности льготного кредитования обучения.

Тем не менее, в последнее время, по словам экспертов, спрос на образовательные кредиты вырос. Так с июля по сентябрь прошлого года по программе было выдано около 480 млн рублей кредитов с господдержкой, что в два раза превышает показатели 2015 года. Возникший сбой может вновь породить недоверие населения к образовательным кредитам.

В Минобрнауки обещают не допустить бюрократических проволочек и надеются завершить внесение изменений до начала приемной кампании 2017 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.01.17

Ученые вывели управляемых зомби-убийц. / Луна оказалась древнее, чем считалось ранее. / Ученые нашли способ открыть тайны Вселенной.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter