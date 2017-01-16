Российским студентам отказали в кредитах на образование

Публикации за 16.01.17

Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой в связи с вступлением в силу новых правил расчета параметров субсидирования процентной ставки. В Министерстве образования и науки РФ заявили, что сокращать программу кредитования студентов не планируют и до начала приемной кампании 2017 года решат вопрос.

Как пояснили в Сбербанке, чтобы возобновить выдачу займов на образование, Минобрнауки необходимо внести изменения в законодательные акты. Если этого не сделать, произойдет повышение рисков для получателей кредита, пишет «Коммерсант». В Сбербанке надеются, что все юридические процедуры будут завершены до начала нового учебного года. Между тем, кредиты, одобренные до нового года, выдаются без ограничений.

Программа государственной поддержки образовательного кредитования предусматривает займы в размере полной стоимости обучения сроком на весь период плюс десять лет. Процентная ставка составляет 7,5% годовых, при этом большая ее часть финансируется государством. В настоящее время только Сбербанк выдает подобные кредиты.

Согласно российскому законодательству, каждый студент имеет право на получение кредита с господдержкой. Университету лишь нужно заключить договор с банком и Минобрнауки. Однако только 15% российских вузов подписали необходимые соглашения. Таким образом, большая часть учащихся лишена возможности льготного кредитования обучения.

Тем не менее, в последнее время, по словам экспертов, спрос на образовательные кредиты вырос. Так с июля по сентябрь прошлого года по программе было выдано около 480 млн рублей кредитов с господдержкой, что в два раза превышает показатели 2015 года. Возникший сбой может вновь породить недоверие населения к образовательным кредитам.

В Минобрнауки обещают не допустить бюрократических проволочек и надеются завершить внесение изменений до начала приемной кампании 2017 года.

Москва, Зоя Осколкова

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