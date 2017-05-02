Ученые знают дату и место самого мощного землетрясения

Публикации за 02.05.17

Сейсмологи спрогнозировали сроки и место сильнейшего на планете землетрясения. По словам ученых, литосферные плиты надвигаются друг на друга неравномерно, и с течением времени риски катастрофы будут возрастать. В результате мощный подземный толчок магнитудой не менее 8,3 балла принесет невиданные разрушения.

Прогноз французских и чилийских сейсмологов говорит о том, что сильного землетрясения стоит ожидать в районе города Сантьяго в Чили в ближайшие несколько десятилетий, сообщает журнал Earth and Planetary Science Letters.

Океаническая плита Наска задвигается под Южно-Американскую плиту со скоростью 8 см в год, в районе Сантьяго трение литосферных плит мешает этому процессу, в результате со временем накапливается отставание, которое и становится причиной землетрясений, происходящих каждые 60-80 лет.

В 100 км от столицы Чили будет расположен эпицентр землетрясения, подсчитали сейсмологи. С каждым годом вероятность мощнейшего подземного толчка нарастает. Так в текущем году она оценивается в 3%, что превышает норму в два-три раза.

Стоит отметить, что именно в Чили произошло самое сильное землетрясение в истории человечества. В 1960 году магнитуда подземного толчка оценивалась в 9,5 балла, что является максимальным показателем. Цунами, спровоцированное чилийским землетрясением, дошло до берегов Японии и Филиппин, а разрушительную силу волн ощутили жители Гавайев в 10 тысячах километров от эпицентра.

Сантьяго, Зоя Осколкова

Сантьяго. Другие новости 02.05.17

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