Ученые: в 2018 году число разрушительных землетрясений удвоится

Многолетние наблюдения сейсмологов говорят о том, что в будущем году число землетрясений с катастрофическими последствиями значительно увеличится. Российские ученые нашли объяснение этому явлению еще два года назад, однако научное сообщество не уделило этой теме должного внимания.

Американский геофизик Роджер Билхэм изучил статистику землетрясений магнитудой свыше 7 баллов, произошедших за последние 100 лет, и пришел к выводу, что в 2018 году Землю будет трясти со страшной силой. Примерно каждые 20 лет число сильных подземных толчков удваивается. «В эти периоды бывало 25-30 мощных землетрясений в год. В остальное время – порядка 15 крупных землетрясений», – цитирует ученого Guardian.

Повышение сейсмической активности связано с замедлением вращения нашей планеты, которое обусловлено внутренними факторами. Очередная такая фаза на Земле наступила четыре года назад, в 2017 году зафиксировано шесть разрушительных землетрясений, однако в будущем году их число вырастет, предупреждает исследователь.

Российские ученые заговорили о проблеме еще в 2015 году. Борис Левин из Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН и профессор Елена Сасорова из Института океанологии РАН опубликовали в журнале «Доклады Российской академии наук» статью, где впервые выявили связь между скоростью вращения Земли и усилением сейсмической активности, пишет «Газета.ru».

Рост скорости вращения планеты приводит к увеличению экваториального радиуса, уменьшению полярного радиуса и увеличению сплюснутости, тогда как торможение ведет к уменьшению сплюснутости и соответствующему уменьшению площади поверхности планеты. В результате тектонические плиты начинают смещаться, нарастает количество деформаций и поврежденностей, что в итоге вызывает активизацию землетрясений.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.11.17

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