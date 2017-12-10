В Египте нашли две древних гробницы

В Египте, недалеко от Луксора, обнаружили две гробницы возрастом около 3,5 тысячи лет, сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление властей страны.

Изучив настенные росписи, археологи сделали выводы, что захоронения относятся ко временам XVIII династии, между правлением Аменхотепа II и Тутмоса IV (1428 – 1388 годы до н.э.). Как отмечает РИА «Новости», эта династия принадлежит к эпохе Нового царства, в которую Египет достиг наивысшего процветания и могущества. Древние Фивы, располагавшиеся на месте современного Луксора, были тогда столицей Египта. В одной из гробниц археологи обнаружили вырезанный на потолке картуш (иероглиф) с именем фараона Тутмоса I.

Первое захоронение – глинобитное строение с каменной кладкой, и шестиметровым ходом к четырем погребальным камерам. Там археологи нашли множество фрагментов деревянных гробов, а также надписей и рисунков на стенах.

Во второй гробнице ученые насчитали пять входов, которые ведут в прямоугольный зал. Они обнаружили два захоронения – в южной и северной части усыпальницы. В одном из них археологи нашли сохранившуюся мумию. Вероятно, это был придворный вельможа. Кроме того, археологи нашли большое количество расписных деревянных масок, глиняных сосудов и около 450 статуэток, передает «Интерфакс».

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 09.12.17

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