Ученые предсказали гибель океанов из-за глобального потепления

Новозеландские ученые рассказали еще об одной опасности, к которой приведут климатические изменения. По мнению исследователей, падение уровня кислорода станет причиной вымирания всех морских обитателей.

Результаты работы ученых Университета Отаго опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Геологи проанализировали отложения на территории Англии и Италии, возраст которых оценивается в 100 млн лет, и пришли к выводу, что в то время в воду попало большое количество соединений углерода. Этому способствовало высокое содержание углекислого газа в атмосфере. Из-за недостатка кислорода вымерли морские динозавры.

Однако деятельность человека может ускорить этот процесс, говорят эксперты. Теперь речь идет не о миллионах, а тысячах лет. Уже сейчас в океанах Земли возникают мертвые зоны, в которых нет ничего живого. По последним данным, число таких акваторий уже превышает четыре сотни.

