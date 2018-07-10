Ученые нашли способ продлить жизнь на треть

Генетики из США создали лекарство, способное выводить из организма человека состарившиеся клетки. Благодаря этому можно продлить жизнь как минимум на треть. Результаты исследования и механизм действия препаратов опубликовал медицинский портал Nature Medicine. На сегодняшний день медикаменты, получившие название сенолитики, прошли успешные испытания на лабораторных мышах.

По словам одного из исследователей, биолога Филиппа Сьерра из Национального института США в Бетесте, это открытие поможет побороть старость и продлить жизнь людям. Стволовые клетки человека практически бессмертны – они могут делиться неограниченное количества раз. Однако клетки тела человека уже после 40-50 циклов деления теряют это свойство. По одной из версий, таким образом организм защищает себя от развития рака. Клетки просто перестают делиться в самое благоприятное для этой болезни время.

Обратной стороной такой защитной реакции является накапливание в организме «престарелых» клеток. Именно из-за этого и развиваются характерные физиологические изменения. Ученые решили проверить, можно ли вывести такие клетки из организма, затормозив процесс. Эксперимент провели на мышах. Когда у грызунов появились первые признаки старения, им ввели смесь двух препаратов – лекарства от лейкемии (оно должно было уничтожить состарившиеся клетки) и вещество, которое нивелирует уровень воспаления, вызванного действием первого препарата.

В ходе эксперимента грызуны, которым ввели эту смесь, прожили на 36% дольше, чем их сородичи. При этом вероятность преждевременной смерти у них снизилась на 65%. К слову, оба препарата уже давно вошли в медицинскую практику. И в случае положительных результатов опытов на добровольцах препарат вскоре может появиться в продаже и, вероятно, будет недорогим.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.07.18

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