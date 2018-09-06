Минприроды предрекло катастрофу в России

Минприроды России в своем ежегодном докладе «Об охране окружающей среды» представило прогноз о влиянии глобального изменения климата на жизнь россиян. В документе перечислены основные угрозы для жизнедеятельности населения и назван возможный ущерб от природных катаклизмов. Отмечается, что климатические изменения приведут к росту числа стихийных бедствий, техногенных катастроф, неурожаев и эпидемий в России.

По информации Минприроды, потепление на территории России происходит быстрее, чем на остальной планете. За последние 40 лет среднегодовые температуры росли на 0,45°C за десять лет. В среднем в мире аналогичный показатель равен 0,18°C, сообщает газета «Коммерсантъ».

В документе отмечается, что прошлый год стал одним из самых теплых в России с 1936 года. При этом в 2017 году в стране зарегистрировано 907 опасных природных явлений, из которых почти 380 нанесли значительный ущерб экономике жизнедеятельности населения. В то же время число зафиксированных МЧС природных чрезвычайных ситуаций сократилось на 22% по сравнению с 2016 годом, составив 42. В этих катастрофах погибли 33 человека, а пострадали почти 34 тысяч. По сравнению с 2016 годом число погибших выросло в 11 раз.

Министерство указывает на значительное количество выбросов парниковых газов, вызванных увеличением численности населения и экономическим ростом. Главной причиной потепления в докладе называется антропогенное воздействие.

Что касается непосредственно прогноза о влиянии изменения климата на жизнь населения страны, то, в частности, на юге страны и в южной Сибири может снизиться объем воды в равнинных реках, что поставит под угрозу сельское хозяйство. Во многих регионах обмеление рек приведет к частым засухам и потере урожая. Кроме того, возникнет угроза нехватки воды для населения. В Каспийском море уровень воды, напротив, поднимется, что может привести к затоплению прибрежных территорий и населенных пунктов. Таяние вечной мерзлоты создаст угрозу разрушений мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных отходов.

Кроме того, авторы доклада предупредили об ускорении разрушения зданий и автодорог из-за изменения температуры и влажности. Данная угроза особенно актуальна для регионов в европейской части страны, южной Сибири и в Приморском крае.

Минприроды прогнозирует в южных регионах России рост числа аварий, связанных с деформацией железнодорожных путей при слишком высоких температурах воздуха.

Еще одним последствием климатических изменений для центральных и южных районов России может стать повышение смертности горожан из-за волн тепла, «особенно выраженное в группе старше 65 лет, а также страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также рост заболеваемости населения, вызванный острыми кишечными и паразитарными инфекциями.

Потепление климата грозит также уничтожением лесов севера Европейской части России, юга Восточной Сибири и центра Якутии насекомыми-вредителями, указывается в документе.

Как отмечает издание, Минприроды ранее не уделяло большого внимания последствиям климатических изменений в своих ежегодных докладах. Источник газеты в кабмине допустил, что интерес ведомства к этой теме может быть связан с тем, что Минприроды хочет стать главным разработчиком и координатором климатической политики России. Поручение определить координирующий эту тему федеральный орган ранее давал Совет безопасности РФ, но оно до сих пор не выполнено, отметил собеседник издания. В настоящее время функции в этой сфере поделены между Минприроды, Минэкономики, Минэнерго и Минпромторгом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

Ученые поставили диагноз Моне Лизе, объясняющий ее таинственную улыбку. / Крымский учёный: Поспешная и непродуманная ликвидация катастрофы в Армянске может погубить половину полуострова. Кислотные дожди прольются на Симферополь. / Ученые обнаружили первую акулу-вегетарианца. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»