Российские ученые пророчат катастрофу планетарного масштаба / Угроза исходит от арктического шельфа

Публикации за 27.04.17

Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук сильно обеспокоены массовым таянием льдов в Арктике, и как следствием, интенсивной деградацией подводной мерзлоты. Это, по их мнению, ведет к высвобождению гигантского количества древнего органического вещества, из-за чего может произойти климатическая катастрофа. Статья на эту тему опубликована на официальном сайте Дальневосточного отделения РАН.

В связи с этим Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) имени В.И. Ильичева ДВО РАН намерен организовать в текущем году три экспедиции на территорию Восточно-Сибирского шельфа, чтобы изучить процесс таяния подводной мерзлоты, и определить скорость высвобождения огромного количества залегающего под ней парникового газа – метана. Его объемы столь велики, что в случае его стремительного высвобождения климат на планете может существенно измениться.

В арктическом шельфе заключены огромные запасы углеводородного сырья, способные обеспечить человечество энергетическими ресурсами на долгие десятилетия вперед. Как отметил ведущий научный сотрудник лаборатории арктических исследований ТОИ ДВО РАН Олег Дударев, одновременно предметом скрупулезного исследования ученых становятся сопутствующие углеводородам газгидраты (газы, находящиеся в твердом состоянии). Именно их разложение и служит одним из важнейших поставщиков парниковых газов в атмосферу над Арктикой.

По словам ученого, ежегодный выброс метана в Арктике как минимум соизмерим с его выделением во всем Мировом океане. «Предполагается, что при сохранении современных темпов протаивания подводной мерзлоты, сопровождающегося массированным поступлением метана в атмосферу, может произойти еще более мощный выброс. Он может привести к труднопредсказуемым климатическим последствиям, не исключая и сценарий климатической катастрофы», – считает Олег Дударев.

Он, пояснил, что вечная мерзлота начала «сифонить» газом, в ней появились перфорации, к которым как раз и приближены массированные выходы метана. Ученые называют их сипами. На акустических эхограммах они выглядят как факелы, пробивающие водную толщу до поверхности. Результаты экспедиционных наблюдений 2012, 2014 и 2016 годов показали, что интенсивность выделения метана со дна в зонах мегасипов пока устойчиво возрастает, а некоторые факелы в диаметре достигают сотни метров.

«Впервые мощные газовые струи, в составе которых до 66-70 % приходится на метан, были обнаружены в 2011 году в северной части моря Лаптевых. Только на участке дна площадью один квадратный километр было зарегистрировано несколько сотен выходов газа, в совокупности именуемых мегасипом. Другими словами, дно здесь представляет собой своеобразный дуршлаг. По перфорированным каналам газ через толщу многолетней мерзлоты поступает к поверхности. При глубинах моря 50-70 метров», – пояснил Олег Дударев, добавив, что метан не успевает раствориться и большей частью поступает в приводную атмосферу.

В результате над арктическим шельфом формируется область аномально высокого содержания метана, в несколько раз превышающего среднепланетарное значение. «Климатические изменения обусловлены климатическими трендами, – объясняет ученый. – Если процессы деградации подводной мерзлоты, которые мы сегодня наблюдаем, будут усиливаться, увеличение объемов выделения парниковых газов отразится в изменении климатических параметров. Результат такого воздействия – изменение экологических характеристик морей не только Арктики, но и, возможно, всего Мирового океана. Поэтому нужно всегда держать руку на пульсе. Мы только начинаем изучать эти процессы подробно, подбираться к их механизмам, к их природе».

Стоит отметить, что интерес к исследованиям наших ученых в мировом научном сообществе огромен, о чем говорят публикации в крупнейших зарубежных топ-журналах: Science, Journal Geophysical Research, Nature, Environment Research Letters, Nature Geoscience, Philosophical Transactions A и других. Также опубликованы десятки статей и в российских научных изданиях: «Доклады Академии наук», «Геохимия», «Океанология», «Исследование Земли из космоса» и других.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 27.04.17

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