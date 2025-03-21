Затонувшие в Керченском проливе части нефтетанкеров поднимут в 2026 году

Три затонувшие части нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в декабре прошлого года в Керченском проливе, планируется поднять со дна в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Проект, разработанный при участии Минтранса, подведомственных организаций и РАН, предусматривает подъем выступающих элементов конструкций танкеров, временную локализацию фрагментов танкеров на дне с помощью защитных коффердамов, полную откачку мазута и последующий подъем остатков судов. Полное завершение работ намечено на 2026 год.

На данный момент оценены возможности находящихся рядом судостроительных заводов, где будут собираться металлические коффердамы, а также проработаны различные варианты конструкции коффердамов.

Водолазы Морспасслужбы продолжают мониторинг затонувших частей танкеров на предмет возможных утечек. Проверка состояния частей судов будет вестись до момента их полной герметизации.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

8 марта был завершен демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239», которую выбросило штормом у мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края. Работы были проведены с опережением графика. Убрать корму из воды планировалось до конца марта.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил максимально быстро поднять затонувшие нефтетанкеры и мазут со дна Черного моря. Об этом глава государства сказал на совещании с членами кабинета министров. «Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит», – подчеркнул глава государства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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