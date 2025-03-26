После разлива мазута в Черном море в России внепланово проверят объекты водного транспорта

Ространснадзор проведет внеплановые проверки объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. Такое решение было принято в связи с разливом мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Минтранс России.

«Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания – погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами», – говорится в сообщении.

Основной целью проверок обозначено недопущение загрязнений моря, подобных недавней экологической катастрофе в Черном море, превентивное устранение нарушений. Помимо того, будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона.

Особое внимание будет уделено выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами. Специалисты Ространснадзора вместе с Российским морским регистром судоходства также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов.

Напомним, в начале февраля Минтранс по поручению президента РФ на фоне крушения танкеров в Керченском проливе начал проверку всего танкерного флота России. Отмечалось, что под ревизионные мероприятия попадут около 500 компаний, эксплуатирующих суда для перевозки нефтепродуктов.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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