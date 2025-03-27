В Анапе обнаружили новые выбросы мазута

На пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

«Двадцать седьмого марта на трех участках прибрежной полосы Анапы обнаружили небольшие выбросы мелкой фракции мазута», – говорится в сообщении.

Нефтепродукты нашли на территории Центрального пляжа Анапы, на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево, также незначительные выбросы мелкой мазутной фракции зафиксированы на пляже базы отдыха «Тамань» в станице Благовещенской.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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