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Среда, 21 ноября 2018, 19:01 мск

Новости Наука

Новый вид жуков-пилоусов нарекли в честь Егора Летова

Фото: Zootaxa

Новый вид жуков из семейства пилоусов получил имя в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Насекомых, обитающих на севере Вьетнама, описали российские энтомологи. Они и выбрали название для нового вида. Статья о новом виде опубликована в журнале Zootaxa.

Пилоусы (Heteroceridae), водные насекомые из отряда жесткокрылых, обитают по всей земле за исключением Антарктиды. Всего энтомологам известно пять родов и около 370 видов этих насекомых. Эти жуки обитают в тропиках.

Российский энтомолог Алексей Сажнев из Института биологии внутренних вод имени Папанина описал новый вид пилоусов, которых нашли еще в 1976 году во Вьетнаме. У жуков длиной 3,2-3,3 миллиметра светло-коричневая окраска со светло-желтыми пятнами на спинке. Внешне самцы и самки очень похожи друг на друга. Сажнев определил их принадлежность к новому виду по форме гениталий самца и узорам на надкрыльях. Ученый назвал жука Augyles letovi в честь российского поэта и музыканта Егора Летова, пишет N+1.

Москва, Иван Гридин

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