История древних лесных пожаров поможет ученым спрогнозировать будущие

Экспедиция Института географии РАН отправилась в Пинежский район Архангельской области для изучения древних лесных пожаров. Ученые намерены исследовать почвенные архивы лесных палеопожаров, происходивших здесь за последние 10 тыс. лет.

Немногим более 400 млн лет назад наземные экосистемы и почвы (как их компонент) претерпели радикальные преобразования в связи с развитием сосудистых растений: изменились состав органического вещества на суше, горючих материалов, распространенность и интенсивность пожаров, в геологической записи все более отчетливо стали проявляться остаточные продукты горения растений. Леса, появившиеся на рубеже девона и карбона (около 360 млн лет назад), стали выбрасывать в атмосферу огромное количество кислорода, что усилило интенсивность горения.

По словам старшего научного сотрудника отдела географии и эволюции почв Института географии РАН Никиты Мергелова, большую часть истории Земли режимы пожаров контролировались климатическими условиями, изменениями концентрации кислорода в атмосфере, эволюционными изменениями организмов и экосистем. «Но со временем пожары и сами стали важнейшим фактором, определяющим облик и функционирование экосистем, глобальные биогеохимические циклы и климат. Летопись таких событий наиболее полно сохраняется в осадочных отложениях и почвах», – цитирует ученого «Научная Россия».

Информация о пирогенных событиях лесных экосистем прошлого «записана» в почвах особых геоморфологических ловушек Пинежского района Архангельской области – в карстовых воронках, где учеными были обнаружены десятки беспрецедентных по своей сохранности и детальности погребенных почв, разделенных отчетливыми углистыми прослоями. «Эти исследования обеспечат нас данными, которые крайне востребованы международным сообществом и необходимы для построения адекватных моделей потери биомассы в результате горения, захоронения углерода в почвах и осадках, пирогенной эмиссии СО2 в прошлом. Эти результаты будут интегрированы в глобальную базу данных по палеопожарам, могут быть использованы в прогнозах вероятности пожаров на разных территориях страны при различных параметрах климата и землепользования с целью адекватного управления почвенными ресурсами сегодня и прогнозирования их изменений завтра», – подытоживает Никита Мергелов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.19

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