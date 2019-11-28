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Четверг, 28 ноября 2019, 15:39 мск

Новости Наука

Ученые создали усваивающую углекислоту кишечную палочку

Микробиологи вывели новый штамм кишечной палочки. Отличительной способность нового подвида бактерии является способность усваивать углекислый газ. Открытие, которое принадлежит израильским ученым, позволит замедлить глобальное потепление. Статья о проделанной работе опубликована в научном журнале Cell.

На сегодняшний день только растения, водоросли, фотосинтезирующие цианобактерии и бактерии-экстремофилы, живущие в сверхсоленых озерах, способны превращать молекулы углекислоты в питательные вещества.

Прежде ученые пытались «научить» микробов питаться углекислым газом, пересаживая в их ДНК гены, которые в теории отвечают за взаимодействие с углекислотой. Создать бактерию, которая бы смогла усваивать СО2 в обычных условиях вне лаборатории, им так и не удалось.

Израильским исследователям удалось вживить в ДНК кишечной палочки нужные сегменты и отключить отвечающие те, что отвечают за расщепление сахаров и других соединений, которыми питаются эти микробы.

Они поместили новый штамм палочки в бедную сахарами, но богатую углекислотой среду. Эволюция сделала свое – через относительно короткий промежуток времени и смены множества поколений кишечная палочка научилась усваивать и перерабатывать углекислый газ.

Однако, у нового штамма кишечной палочки имеется весомый недостаток – такие бактерии выделяют больше СО2, чем поглощают. Это происходит потому, что для его расщепления им требуется источник свободных электронов, в роли которого сейчас используется формалин, выделяющий при распаде СО2.

Ученые рассчитывают, что в скором будущем им удастся создать новые штаммы кишечной палочки, лишенные этого недостатка.

Тель-Авив, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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