У берегов Израиля обнаружили древний якорь с египетскими иероглифами

У берегов Израиля обнаружили каменный якорь, который был изготовлен более 3 тысяч лет назад. Изделие покрывают иероглифы и изображение древнеегипетской богини. Реликвию выставили в Иерусалиме.

Открытие случайно сделал 55-летний местный житель, во время плавания он наткнулся на камень необычной формы неподалеку от города Атлит, к югу от Хайфы, сообщает газета Le Figaro. Обнаруженный предмет изучили эксперты Управления древностей Израиля (IAA).

По словам ученых, якорь изготовили более 3400 лет назад в Египте. Этим объясняется гравировка: изделие украшено иероглифами, а также изображением богини Сешат. В египетской мифологии Сешат считалась покровительницей искусства письма и литературы. Якорь прекрасно сохранился для своего возраста, вероятно, он был глубоко закопан в песок, поэтому мало подвергался внешним воздействиям. Примечательно, что иероглифы видно четко, а вот лицо богини было умышленно повреждено.

Археологи предполагают, что гравировку наносили не на сам якорь, а на больший объект, из которого затем выпилили якорь. Возможно, речь идет о стене храма. Таким образом, якорь может быть следствием «вторичной переработки». Камень являлся ценным товаром в долине Нила, поэтому любые каменные предметы использовались неоднократно для разных целей.

В настоящее время якорь находится в музее Израиля в Иерусалиме в рамках выставки «Emoglyphs», которая продлится до 12 октября.

Иерусалим, Зоя Осколкова

Иерусалим. Другие новости 15.02.20

Частая смена сексуальных партнеров повышает риск возникновения рака. / Ученые: Россия получит обширные площади под сельское хозяйство. / Звездные войны: в Крыму уничтожают обсерваторию ради бизнес-интересов спикера Госсовета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»