Российские школы переводят на дистанционное обучение: рекомендация Минпросвещения

Министерство просвещения РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.

Как сообщила пресс-служба министерства, на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения.

«Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений. В случае остановки процесса обучения на территориях образовательных организаций выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах», – говорится в сообщении Минпросвета РФ.

Комментируя ситуацию, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» создан ресурс Российской электронной школы, содержащий свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн. «У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», – сказал Кравцов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.03.20

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