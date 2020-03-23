Коронавирус мог прилететь на Землю из космоса

Коронавирус может быть занесен на Землю из космоса. Такую версию происхождения инфекции, приведшей к пандемии, высказал профессор Чандра Викрамасингх из Букингемского центра астробиологии. Многие вирусологи скептично отнеслись к этой теории. Однако эксперимент, запланированный на 2023-2024 годы, может подтвердить такой путь распространения новых болезней.

Экзобиолог Чандра Викрамасингх высказал мысль о том, что коронавирус мог попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита, пишет Daily Mail (перевод InoPressa). «Оказавшись в верхних слоях стратосферы, вирус либо упал на Землю, либо попал в стратосферные воздушные потоки, которые циркулируют вокруг Земли», – заявил ученый. Так вирус распространился по всему миру вдоль полосы между 40-60 северной широты, и все основные случаи появляются именно в этом диапазоне.

Викрамасингх является сторонником «панспермии» – теории, согласно которой жизнь передается по всей вселенной с помощью метеоритов, комет и космической пыли. В доказательство своей идеи профессор привел тот факт, что вспышка коронавируса произошла в том же регионе Китая, где был замечен метеорит. Вероятно, космическое тело содержало вкрапленную в него монокультуру инфекционных вирусных частиц 2019-n CoV, которые остались жизнеспособными, хотя метеорит сгорел в атмосфере.

Научное сообщество отнеслось к выводам британского ученого со скепсисом. «Самым убедительным доказательством того, что SARS-CoV-2 не был принесен метеоритом, является то, что он так тесно связан с другими известными коронавирусами», – указал специалист по инфекционным заболеваниям Доминик Спаркс из Лондонского университетского колледжа.

Вирусолог Йэн Джонс из Университета Рединга назвал идею занесения инфекции из космоса «старой байкой». «Последовательность уханьского вируса очень близка к той, что наблюдалась у летучих мышей. В отличие от заявлений авторов, передача вируса от человека к человеку установлена, как в недавних брайтонских случаях, и эпидемиологическое моделирование четко указывает на появление вируса на рынке морепродуктов в Ухане в декабре прошлого года», – отметил ученый.

Впрочем, нашлись и те, кто допустил, что теория Викрамасингха имеет смысл. Среди них заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. По его словам, подтвердить или опровергнуть эту версию могут исследования синтеза вирусоподобных ДНК во время длительных полетов в космосе, передает РИА «Новости».

Такой эксперимент под названием «Метеорит» запланирован на 2023-2024 годы. На внешней стороне спускаемого аппарата прикрепят имитирующие метеорит камни с выдерживающими высокую температуру бактериями и химическими веществами, которые послужат основой для дальнейшего синтеза органических веществ. Основная задача исследования – проверить, может ли жизнь быть занесена на Землю из космоса.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 22.03.20

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